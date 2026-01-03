ريشة: التعاون لا يستحق جزائية.. وإلغاء هدفه قرار صحيح

أيَّد المصري محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ «الرياضية»، القرارين الأهم للحكم السعودي محمد السماعيل خلال مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وضيفه التعاون، السبت، وأولهما عدم احتساب ركلة جزاء لـ «أصفر بريدة»، والآخر إلغاء هدف للطرف ذاته.

وسقط البرازيلي أندري جيروتو، مدافع التعاون، داخل منطقة جزاء الاتحاد في الدقيقة 20 بعد تدخل من البرتغالي روجر فيرنانديش، جناح «النمور»، قبيل تنفيذ ركلة حرة لمصلحة الفريق الضيف.

ولم يراجع السماعيل الحالة عبر شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» واستمر اللعب دون احتساب أي عقوبة على لاعب الاتحاد.

وفي الدقيقة 87 سجل عبد الفتاح آدم، مهاجم التعاون، هدف التعادل 1ـ1 للفريق، واحتسبه الحكم في البداية، ثم ألغاه بعد العودة إلى شاشة «VAR».

وعن الحالة الأولى قال ريشة: «توجد دفعة من فيرنانديش على جيروتو، لكنها خارج اللعب، وقبل تنفيذ الركلة الحرة، لذلك لا تستوجب احتساب ركلة جزاء».

وأضاف: «الدفعة لا ترتقي إلى تصنيف السلوك المشين أو الضرب الموجب للطرد، لذا لم تطلب غرفة VAR استدعاء الحكم، لكن كان الواجب على السماعيل إشهار الإنذار للاعب الاتحاد».

أمّا الحالة الأخرى، فشرحها ريشة قائلًا: «البرازيلي فلافيو، لاعب التعاون، أعاق بقدمه حسن كادش، مدافع الاتحاد، من الوصول إلى الكرة، ثم تسلمها وركض بها وصنع الهدف لآدم، وتدخل VAR كان موفقًا لوجود خطأ أثناء بناء الهجمة، والحكم اتخذ القرار الصحيح بعد التثبت من المخالفة».

وأنهى الفريق الجدّاوي المباراة منتصرًا بالهدف الذي سجله مهند الشنقيطي، ظهيره الأيمن، في الدقيقة 50.