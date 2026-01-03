آخر الأخبار
السنغال.. احتفال العبور
2026.01.03 | 11:29 pm
احتفل لاعبو المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بعد فوزهم على السودان 3-1، وعبورهم إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا (وكالات)
