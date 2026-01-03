شاموسكا: قرار إلغاء الهدف مبالغ فيه.. ولاعبو الاتحاد أهدروا الوقت

وصف البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، قرار إلغاء هدف المهاجم عبد الفتاح آدم أمام الاتحاد بـ «القرار المبالغ فيه»، معبرًا عن فخره بما قدّمه لاعبوه خلال اللقاء الذي جرى السبت ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «فخور بالفريق، لعبنا مباراة كبيرة، وكنا نعلم بأننا سنواجه فريقًا يملك جودة عالية، وأبارك للاعبين على الأداء».

وأضاف: «ظهرنا بمستوى مميز رغم الغيابات المؤثرة لفولجيني وبارو، وشاهدنا لاعبي الاتحاد يهدرون الوقت».

وتابع: «نتعامل مع هذه الظروف بإيجابية، واستيعاب الخسارة جزء من عملنا، وندرك صعوبة الدوري، وسنعمل على تحقيق الانتصارات في الجولة المقبلة».

وردًا على استفسار من «الرياضية» حول سبب استبدال الجناح محمد الكويكبي أوضح: «الكويكبي أصيب في العضلة الضامة خلال التدريبات، ومع ذلك أشركناه في المباراة، وقررت إجراء تغيير تكتيكي بسحبه وإشراك بسّام الحريجي للحفاظ على هيكل الفريق، وحتى لا أجازف باستمراره مع زيادة الحمل والمجهود، ثم لا يستطيع إكمال اللقاء».

وأبدى تحفظه على قرار إلغاء هدف آدم بالقول: «حكم الفار كان متشددًا، وقرار إلغاء الهدف مبالغ فيه من وجهة نظري».

وعن تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية، أبان: «تناقشت مع الإدارة حول ملف تعاقدات يناير وسنرى ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة».

وتلقى الفريق القصيمي هزيمته الثانية في الدوري، وتجمد رصيده عند 28 نقطة.