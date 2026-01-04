كونسيساو: لاعبو الاتحاد بدأوا يفهمون طريقتي

وعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بتصاعد مستوى «النمور» خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تقديمهم، مساء السبت، مباراة قوية أمام التعاون، كان بإمكانهم جعلها أسهل لو ترجموا الفرصة المتاحة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، قال كونسيساو: «المباراة كانت إيجابية جدًا لنا أمام منافس قوي، وكان بالإمكان جعلها أسهل لو أنهينا الفرص بصورة أفضل، لكن الأهم الخروج بالنتيجة المطلوبة».

وأضاف: «اللاعبون بدأوا يتشربون فلسفتنا، وهم في تحسن ملحوظ، وستشاهدون الفريق من أفضل لأفضل».

وأردف: «مهند الشنقيطي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهي مستحقة لأنه قدم الإضافة الهجومية، وهذا ما أريده منه، لكي يحدث ثغرات في صفوف الخصوم بفضل هذه الزيادة، ولا أريد الكشف عن المزيد من أسرارنا الفنية، ما أستطع قوله إننا نطمح إلى إظهار الأفضل من كل لاعب وهذا ما نعمل عليه».

وختم حديثه بالقول: «أشكر السعودية وإدارة الاتحاد على وثوقهما بي لتمثيل هذا النادي العريق. وصلت لـ 600 مباراة خلال مسيرتي التدريبية رفقة مساعدي ديمبلي بعد 15 عامًا في هذه المهنة، وفخور بذلك».

وواصل الاتحاد انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي ورفع رصيده إلى 23 نقطة.