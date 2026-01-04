بالترجيحية الرابعة.. تونس تلحق بالسودان وتودع

ودّع منتخب تونس الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب خسارته أمام منتخب مالي بركلات الترجيح 2ـ3، السبت، ضمن دور ثمن النهائي، على المركز الرياضي محمد الخامس.

وشهد الشوط الأول طرد وويو كوليبالي، ظهير منتخب مالي، عند الدقيقة «26»، لينتهي بالتعادل السلبي رغم النقص العددي للمنافس.

وفي الشوط الثاني، كثّف المنتخب التونسي محاولاته حتى نجح فراس شواط في تسجيل هدف التقدم «88»، بعد تمريرة حاسمة من إلياس سعد، قبل أن يعادل لاسين سينايكو النتيجة لمنتخب مالي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع «90+6».

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل 1ـ1، وشهدت تسجيل فراس شواط هدفًا عند الدقيقة 105، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب مالي بنتيجة 3ـ2، ليقصي تونس ويعبر إلى الدور ربع النهائي.

وتعد هذه الخسارة رابع خروج للمنتخب التونسي بركلات الترجيح في تاريخ مشاركاته القارية، مقابل تأهلين فقط، إذ سبق له التأهل في نسخة 1996،2004، فيما ودّع بالترجيح أعوام 1996، 1998، 2000، و2006 و2026.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب مالي موعدًا مع منتخب السنغال، الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي، على ملعب طنجة الكبير.