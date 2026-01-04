أتالانتا يسقط روما ومدربه السابق

خسر فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، من أمام أتالانتا، 0ـ1، على ملعب جويس، السبت، ضمن الجولة الـ18 من مسابقة الدوري.

ولم تكن عودة ​جيان بييرو جاسبريني مدرب روما إلى ملعب فريقه السابق سعيدة، بعدما ⁠تكبد ​الخسارة ‌الرابعة في ست مباريات، إذ بات روما مهددًا بالابتعاد عن سباق اللقب.

وأمضى جاسبريني تسعة مواسم مع أتالانتا، لكن عودته للمرة الأولى ⁠إلى بيرجامو انتهت بخيبة أمل.

وتراجع روما ‌إلى المركز الخامس ‍في ‍الترتيب، متساويًا برصيد 33 نقطة ‍مع يوفنتوس صاحب المركز الرابع، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر ميلان الذي لعب مباراة ​أقل.

وتقدم أتالانتا، الذي ارتقى إلى المركز الثامن ⁠في الترتيب برصيد 25 نقطة، في الدقيقة 12 عندما وضع جورجيو سكالفيني الكرة في الشباك من ركلة ركنية، وألغى الحكم هدفًا آخر لأصحاب الأرض في الشوط الأول بداعي التسلل.

وتحسن أداء روما بعد الاستراحة ‌لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل.