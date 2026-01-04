المرة الثانية.. جنوب إفريقيا تصطدم بالكاميرون

يستضيف ملعب أكدال في الرباط، العاصمة المغربية، مساء الأحد، مواجهة تجمع بين المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم، ونظيره الكاميروني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما افتتح مشاركته بالفوز على أنجولا بنتيجة 2ـ1، ثم تلقى خسارة بهدف دون رد أمام مصر، قبل أن يتجاوز زيمبابوي بنتيجة 3ـ2 في الجولة الختامية.

من جانبه، بلغ المنتخب الكاميروني الدور ذاته عقب إنهائه دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، خلف منتخب كوت ديفوار، بعدما حقق انتصارًا على الجابون بهدف دون مقابل، وتعادل مع كوت ديفوار بنتيجة 1ـ1، ثم تفوق على موزمبيق بنتيجة 2ـ1.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التقى المنتخبان مرة واحدة فقط، وذلك خلال نسخة 1996، وانتهت المباراة بفوز جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة. أما إجمالي اللقاءات بين الطرفين في مختلف المسابقات، فقد بلغ 9 مباريات، سجل خلالها منتخب جنوب إفريقيا 3 انتصارات، مقابل فوز واحد للكاميرون في مباراة تجريبية جرت 9 يوليو 1992 بنتيجة 2ـ1، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.