المغرب يهدد تنزانيا بالضربة الثامنة

يخوض المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مساء الأحد، مواجهة أمام نظيره التنزاني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، العاصمة.

وعلى مستوى المواجهات السابقة في كأس أمم إفريقيا، التقى المنتخبان مرة واحدة خلال نسخة 2023 في دور المجموعات، وانتهت بفوز المغرب بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبالعودة إلى إجمالي اللقاءات بين الطرفين في مختلف المسابقات، خاض المنتخبان 8 مباريات، حقق خلالها المنتخب المغربي 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد لتنزانيا، دون تسجيل أي تعادل.

وبلغ «أسود الأطلس» الأدوار الإقصائية بعد تصدرهم المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، إذ استهل الفريق المغربي مشواره بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد، ثم تعادل مع مالي بنتيجة 1ـ1، قبل أن يحقق انتصارًا بثلاثية نظيفة أمام زامبيا في ختام دور المجموعات.

في المقابل، تأهل منتخب تنزانيا إلى دور الـ16 بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، برصيد نقطتين، إثر خسارته أمام نيجيريا بنتيجة 1ـ2، وتعادله مع أوغندا وتونس بالنتيجة ذاتها «1ـ1».