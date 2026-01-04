إيما تؤجل العودة وتنسحب أمام نعومي

تأجلت عودة البريطانية إيما رادوكانو، لاعبة كرة المضرب، بعد انسحابها ​من مباراتها أمام اليابانية نعومي أوساكا، في بطولة كأس يونايتد للفرق المختلطة للتنس في بيرث، الأحد، بسبب إصابة في القدم تعرضت لها أواخر العام الماضي.

وعانت رادوكانو من تراجع مستواها ولياقتها البدنية منذ فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة، وهي في سن المراهقة عام 2021، لكنها استعادت توازنها ‌في بطولة ميامي ‌المفتوحة 2025، قبل ‌أن ⁠تنهي ​موسمها مبكرًا ‌بسبب مشاكل بدنية.

وكان من المقرر أن تخوض اللاعبة البريطانية صاحبة الـ23 عامًا، أولى مبارياتها منذ أكتوبر الماضي، أمام أوساكا ضمن استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، لكن تيم هينمان، كابتن الفريق، رفض ذلك مُبررًا بأن المباراة جاءت في وقت مبكر جدًا.

وقال ⁠هينمان للصحافيين بعد فوز بريطانيا بنتيجة 2ـ1 :«عانت من إصابة في قدمها في ‍نهاية العام الماضي، التحسن الذي طرأ عليها مدهش، كانت تتدرب ‍في لندن وتقتصر تدريباتها على تمارين ثابتة، ثم تنتقل إلى ملعب التدريب وتتحرك وتلعب مباريات، إنها قريبة من العودة إلى مستواها المعهود».

ولم يستبعد هينمان مشاركة إيما في مبارة الفريق المقبلة في دور ⁠المجموعات أمام اليونان، على الرغم من استمرار الشكوك، مضيفًا :«بالنسبة لمباراة اليونان المقبلة، الأمر لا يزال غير محسوم، نحن مضطرون لإدراج إيما في القائمة، لأننا إن لم نفعل ذلك، فلن يتبقى أمامنا سوى خيار واحد، سنناقش الأمر كفريق عندما نعود الليلة».

ويغيب عن الفريق البريطاني جاك دريبر، المصنف العاشر عالميًا، الذي يُعاني من إصابة في ذراعه اليسرى أجبرته على الانسحاب من البطولات في أستراليا العام الجاري.

وتنظم بطولة ‌أستراليا المفتوحة في الفترة من 18 يناير الجاري، حتى الأول من فبراير المقبل.