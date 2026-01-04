المعركة 57 تجدد صراع السيتي وتشيلسي

يبحث فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم عن الانتصار الـ21 أمام تشيلسي، الأحد، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل ظروف الأزرق الفنية.

والتقى الطرفان في 56 مواجهة دورية، مالت كفتها لصالح تشيلسي بـ27 فوزًا فيما حضر التعادل في 9 لقاءات.

وعلى ملعب الاتحاد وبعد التعثر أمام سندرلاند والسماح لأرسنال بالابتعاد في الصدارة، يأمل السيتي الاستفادة من وضع ضيفه تشيلسي الذي صدم الجميع عندما أعلن الخميس الماضي نهاية مشواره مع مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا عقب التعادل مع بورنموث 2ـ2.

ويأتي رحيل الإيطالي عن «ستامفورد بريدج» في وقت يحتل النادي المركز الخامس بفارق 15 نقطة عن أرسنال.

وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل ماريسكا خلال سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، وسط تقارير عن تدهور العلاقة بين المدرب وإدارة النادي.

ولم يحضر ماريسكا المؤتمر الصحافي بعد التعادل مع بورنموث، الثلاثاء الماضي، على الرغم من أن غيابه أُرجع إلى المرض.

وكان الإيطالي تمسك بتصريحات أدلى بها في 13 ديسمبر، قال فيها إن كثيرين في تشيلسي لا يدعمونه والأمر مماثل مع الفريق.

ووصف الأيام التي سبقت الفوز على إيفرتون 2ـ0 بأنها «أسوأ 48 ساعة» له في النادي.

وكان عقد مدرب ليستر سيتي السابق يمتد حتى صيف 2029 مع خيار التمديد لعام إضافي.

يعود الـ«بلوز» إلى الملعب الأحد ليواجهوا السيتي الذي لم يخسر أمام الـ«بلوز» في آخر 10 مواجهات بينهما ضمن المسابقات كافة.