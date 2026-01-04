تريزيجيه: مواجهة بنين نهائي مبكر

أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، جاهزية «الفراعنة» الكاملة لخوض مواجهة دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا في المغرب أمام نظيره البنيني، الإثنين، واصفًا المباراة بأنها بمثابة نهائي.

وأشار تريزيجيه في مؤتمر صحافي، الأحد، إلى أن الفريق المصري بدأ دراسة الخصم والتحضير له بدقة فور انتهاء مباراة أنجولا في ختام دور المجموعات، مؤكدًا أن التركيز الحالي ينصب على تجاوز كل خطوة على حدة وصولًا إلى الهدف الأكبر.

وأشاد تريزيجيه بالتطور الهجومي الذي شهده أداء اللاعبين تحت قيادة حسام حسن، مدرب منتخب مصر قائلًا: «الجهاز الفني يقدم لنا حلولًا هجومية متنوعة في التدريبات، وهو ما يفسر وصولنا المتكرر لمرمى المنافسين وبمعدلات لم تحدث منذ فترة طويلة».

وعلى الرغم من اعتراف تريزيجيه بضرورة تحسين استغلال الفرص أمام المرمى، إلا أنه اعتبر صناعة هذا الكم الكبير من المحاولات ميزة إيجابية تعكس قوة الشخصية الهجومية للفريق، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا توجد رفاهية لإهدار الفرص في الأدوار الإقصائية.

وفي ختام تصريحاته، أثنى تريزيجيه على روح المجموعة التي تسود معسكر «الفراعنة»، مضيفًا: «كلنا واحد، ولا توجد أفضلية للاعب على آخر، هدفنا الوحيد هو رفع علم مصر، نحن لا نهتم بهوية من يسجل الأهداف، وكل ما يشغل بالنا هو التتويج باللقب وإسعاد الشعب المصري الذي ينتظر منا الكثير».