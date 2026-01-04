الرئيسية / الصورة .. قصة

مصر تستعد

2026.01.04 | 03:42 pm
استعد نجوم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الأحد، بعدد من الجلسات التدريبية، وذلك استعدادًا لمواجهة بنين، الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا (المركز الإعلامي ـ المنتخب المصري)
