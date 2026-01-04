أول مصري على أعتاب برشلونة.. من هو حمزة عبد الكريم؟

في القاهرة العاصمة المصرية، ولُد حمزة محمد عبد الكريم سليم في 1 يناير عام 2008، لأسرة أهلاوية.

وعلى الرغم من نشأة حمزة في أسرة تحب كرة الطائرة، إلا أن الطفل الصغير أحب كرة القدم مبكرًا، ليلتحق بإحدى أكاديميات الناشئين في ماليزيا، حين كان يعمل والده هناك بعيدًا.

وفي عام 2020، دخل حمزة اختبارات الناشئين تحت 12 عامًا في الأهلي، إذ نجح وانضم رسميًا إلى مدرسة الكرة في الفريق القاهري مباشرة.

ويتميز حمزة بطول يبلغ 182 سم ووزن نحو 75 كجم، ما جعله يبدأ كرأس حربة صريح، قوي في الالتحامات البدنية واللعب الهوائي.

أثبت نفسه في بطولات الناشئين المحلية، ما دفع أحمد الكأس، مدرب منتخب مصر تحت 17 عامًا، لاستدعائه بانتظام.

تألق حمزة دوليًا في بطولة شمال إفريقيا 2024 بالجزائر، حيث سجل 3 أهداف وأسهم في تتويج مصر باللقب.

وخلال 19 مباراة دولية بقميص منتخب مصر تحت 17 عامًا، سجل حمزة عبد الكريم 12 هدفًا وصنع 6، ليكون أحد أهم لاعبي الفريق خلال البطولات القارية والدولية في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من خروج منتخب مصر من دور الـ 32 في بطولة العالم للناشئين في قطر 2025، إلا أن حمزة عبد الكريم قدم مردودًا مميزًا بتسجيله هدفين وصناعته هدفًا في 4 مباريات، لذلك كانت هذه البطولة سببًا رئيسًا في جذب انتباه كشافي ومسؤولي برشلونة الإسباني لقدرات اللاعب المصري.

وبعد نهاية مشاركة مصر في كأس العالم للناشئين وعودة الفريق إلى القاهرة، بدأت الاتصالات مباشرة بين مسؤولي برشلونة ووالدة حمزة بسبب سفر والده خارج مصر.

ولم يكن برشلونة النادي الوحيد المهتم بضم حمزة، إذ سبقه أيضًا فرق أخرى مثل بايرن ميونيخ الألماني، إلا أن رغبة اللاعب الشاب كانت واضحة في الانتقال إلى صفوف أكاديمية «لا ماسيا».