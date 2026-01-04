ديارا.. نجم الدوري التنزاني يُسقط تونس

انطلقت علاقة دجيجي ديارا مع الساحرة المستديرة من أزقة باماكو العاصمة المالية قبل أن ينضم إلى الفئات السنية لنادي الملعب المحلي، ويدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 2012.

خلال مسيرته مع هذا النادي العريق حقق لقب الدوري المالي في عدة مناسبات منها أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، إضافة إلى تتويجه بكأس مالي في عامي 2013 و2015، ما جعله محط أنظار المتابعين في القارة السمراء.

في أغسطس 2021 قرر ديارا «30 عامًا» خوض تجربة احترافية جديدة خارج مالي بانتقاله إلى يانج أفريكانز التنزاني، وهناك واصل تقديم مستويات لافتة حيث أسهم في سيطرة فريقه على الألقاب المحلية وتحقيق لقب الدوري والكأس لعدة مواسم متتالية، كما نال جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري لموسم 2021ـ2022، وحصل في سبتمبر 2025 على جائزة لاعب الشهر في الدوري.

على الصعيد الدولي برز اسم دجيجي ديارا بشكل لافت خلال بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في نيوزيلندا 2015، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، على الرغم من تعرضه لإصابة قبل انطلاق البطولة كادت أن تحرمه من المشاركة إلا أنه استطاع العودة والمشاركة بصفة أساسية في 7 مباريات.

وفي عام 2015 سجل ظهوره الأول مع المنتخب المالي الأول في مباراة ضد غينيا بيساو، ومنذ ذلك الحين أصبح الحارس الأول للمنتخب.

وشارك ديارا في عدة نسخ من كأس الأمم الإفريقية منها بطولات 2019 و2021 و2023، وصولًا إلى بطولة 2025 الجارية في المغرب، إذ حصل على جائزة رجل المباراة في مواجهة مالي وتونس ضمن دور الـ16 السبت بعد تصديه لركلتي ترجيح قادتا بلاده إلى دور الثمانية.

ويؤكد ديارا الذي يبلغ طوله 179 سم، في تصريحاته الصحافية الدائمة أن قدوته في حراسة المرمى هو الحارس الألماني مانويل نوير، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لمحاكاة أسلوبه في اللعب كحارس ليبرو يسهم في بناء الهجمات.

وفي حواراته التلفزيونية يتحدث ديارا عن طموحه الدائم لكسر سقف التوقعات مع المنتخب المالي وتحقيق أول لقب قاري لبلاده، مؤكدًا أن الانضباط والتركيز هما سر النجاح في الملاعب الإفريقية.

تتسم حياة دجيجي ديارا الشخصية بالهدوء والارتباط الوثيق بوطنه مالي ويظهر في معسكرات المنتخب بروح معنوية عالية ويحرص دائمًا على توجيه زملائه الشباب.