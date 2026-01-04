حسن قبل بنين: افعلها يا صلاح

كشف حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الأحد، في أغادير عن أمله في أن ينجح محمد صلاح القائد ونجم ليفربول الإنجليزي في قيادة الفراعنة إلى لقب كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وقال حسن في مؤتمر صحافي عشية مواجهة بنين في ثمن النهائي في معرض رده على اقتراب صلاح من تحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي للفراعنة: «صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال آخر 10 أعوام، هو قادر على كسر الأرقام القياسية، وأتمنى أن يساعد منتخب مصر للتتويج بالبطولة في النهاية».

وسجل صلاح ثنائية حاسمة في النسخة الجارية، هدف الفوز في مرمى زمبابوي 2ـ1 في الوقت القاتل في الجولة الأولى، وهدف الفوز من ركلة جزاء على جنوب إفريقيا في الثانية، رافعًا رصيده إلى 65 هدفًا، وبات على بعد 3 أهداف فقط من تجاوز رقم حسام حسن.

وأكد مدرب الفراعنة أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة بنين التي وصفها بنهائي البطولة بالنسبة له، موضحًا «هدفنا الآن هو الوصول إلى الدور ربع النهائي. دخلنا أهم توقيت من أجل طموحات مصر نحو لقب كأس الأمم الإفريقية».

وتابع «في الأدوار الإقصائية كل مباراة بطولة بذاتها. بالنسبة لي مباراة بنين هي نهائي كأس الأمم، وأبلغت اللاعبين بذلك. لا يوجد منتخبات سهلة في البطولة وتابعت كل المنتخبات التي تطورت بقوة ولديها لاعبون في أفضل أندية أوروبا».

وحول بنين، قال: «ستكون مباراة صعبة للغاية، ونحترم كل منافسينا لأن هدفنا هو اللقب. كل الاحترام والتقدير لمنتخب بنين الذي لم يصل إلى دور الـ16 بالصدفة، وتابعنا مشواره المميز أيضًا في تصفيات كأس العالم. لكن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي بالحصول على 7 بطولات لكأس الأمم الإفريقية. نعرف نقاط القوة والضعف لديهم ونتمنى تقديم مباراة قوية والوصول للدور التالي».

وأكد حسام أن فترة الراحة التي امتدت أسبوعًا منذ مباراة أنجولا في الجولة الثالثة الأخيرة أمرًا جيدًا، وقال «حصلنا على وقت كاف للراحة بعد حسم التأهل أمام جنوب إفريقيا، ونجحنا في خوض عمليات الاستشفاء وإعادة تنشيط جميع اللاعبين. سنتعرف على حالة كافة اللاعبين وجاهزيتهم للمباراة في تدريب الأحد».