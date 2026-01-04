آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
المغرب يبحث عن الانتصار
2026.01.04 | 04:33 pm
الأكثر قراءة
1
الاتحاد يفاوض نيفيش
2
ماني يعبر بالسنغال إلى ربع النهائي
3
ممتاز الطائرة.. الأهلي بطل الشتاء والهلال يستمر في المطاردة
4
غريب يطلب المشاركة أو الرحيل
5
دي بياجو يبعد الجابر عن الأخضر
6
إيفانجليستا: الهلال قوي.. وفرص فوزنا محدودة
7
كونسيساو: لاعبو الاتحاد بدأوا يفهمون طريقتي
8
شاموسكا: قرار إلغاء الهدف مبالغ فيه.. ولاعبو الاتحاد أهدروا الوقت
Previous
Next
اخترنا لكم
الانتصار الخامس يُكمل مئوية كونسيساو السادسة
«الريشة».. عامر ونبيه ضمن الأفضل في العالم
أبياه مدرب المنتخب السوداني : كسبنا الاحترام.. والتحديات سرية
120 صقرا في المهرجان الشتوي
لاجازيتا: الهلال يسقط كانسيلو من آسيا
×
الكرة السعودية
2026-01-04 19:49:30
تشكيل الهلال.. عودة نيفيش تبعد أكتشيتشيك
الكرة السعودية
2026-01-04 15:50:07
الهلال يفقد 9 نقاط في ملعب ضمك
الكرة السعودية
2026-01-03 22:20:35
الاتحاد يفاوض نيفيش
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-02 17:33:09
تجريبيا.. «الأخضر» يواجه مصر وصربيا
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-04 18:08:24
الفتح يغلق صفحة إيكامبي
الكرة السعودية
2026-01-04 14:05:35
التحدي الأول يجمع الحزم ونيوم
الكرة السعودية
2026-01-04 14:04:11
الصدارة تغري الهلال أمام ضمك
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-04 18:18:07
الانتصار الخامس يُكمل مئوية كونسيساو السادسة
الكرة السعودية
2026-01-04 17:12:27
عوار يتعافى.. كونسيساو يكافئ الاتحاديين
الكرة السعودية
2026-01-04 00:10:42
كونسيساو: لاعبو الاتحاد بدأوا يفهمون طريقتي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-04 16:18:01
الإثنين.. جيسوس يتسلم تقرير سيماكان
الكرة السعودية
2026-01-03 15:58:41
الأحد.. فحص جديد يحدد مصير سيماكان
الصورة .. قصة
2026-01-03 00:51:21
خسارة أولى
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-04 18:46:56
ماتياس أهلاويًا حتى 2030.. والأجانب 12
انفوجرافيك
2026-01-03 16:52:53
فرحة أهلاوية ثانية
الصورة .. قصة
2026-01-03 01:18:00
هفوة تصدم الصانبي
Previous
Next
×
منوعات
2026-01-01 20:07:03
ماسترز سهام السعودية.. آل الشيخ يعلن طرح التذاكر
منوعات
2025-12-30 19:31:05
«موسم الرياض» يكسر حاجز 11 مليون زائر
منوعات
2025-12-27 22:15:10
«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي
Previous
Next
×
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث