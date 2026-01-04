«الريشة».. عامر ونبيه ضمن الأفضل في العالم

سجل المنتخب السعودي للريشة الطائرة إنجازًا عالميًا، بوصول عامر محمد ونبيه شرف إلى تصنيف أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم في منافسات الزوجي المختلط لعام 2025، بحسب بيان اتحاد اللعبة، الأحد.

وبيّن الاتحاد في بيانه أن هذا التقدم العالمي يعد محطة مفصلية في مسيرة الريشة الطائرة السعودية، وأسهم في دخولها ضمن قائمة أقوى 20 دولة عالميًا في اللعبة.

وأكد الاتحاد السعودي للريشة الطائرة أن هذه النتائج جاءت ثمرة عمل منهجي متكامل، شمل تطوير المواهب الوطنية، ورفع كفاءة الإعداد الفني، وتوسيع قاعدة المشاركات الخارجية، بما يتماشى مع تطلعات الرياضة السعودية.