نابولي ينتصر ويكسر عقدة لاتسيو

قفز فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى المركز الثاني مؤقتًا، بعد فوزه على مضيفه لاتسيو 2ـ0، الأحد، في المرحلة الـ 18 من منافسات الدوري المحلي، قبل لقاء إنتر ميلان مع بولونيا في ختام الأمسية.

وتمكن الفريق الجنوبي من كسر عقدته مع لاتسيو بعد فشله في الفوز عليه في آخر ست مباريات، ضمن مختلف المسابقات، وذلك بفضل هدفين سجلهما ليوناردو سبيناتسولا «13» والكوسوفي أمير رحماني «32».

ويعود فوز نابولي الأخير قبل هذه المواجهة، إلى 3 سبتمبر 2022، على أرض لاتسيو أيضًا 2ـ1، في الموسم الذي أنهاه نابولي بطلًا للدوري ولاتسيو وصيفًا له.

ورفع نابولي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، خلف نقطة واحدة من ميلان الفائز الجمعة الماضي على كالياري، ومتقدمًا بنقطة عن إنتر ميلان.

واستغل المدافع المتقدم سبيناتسولا غير المراقب، عرضية من ماتيو بوليتانو تابعها في مرمى الحارس إيفان بروديفل «13».

كما صنع بوليتانو الهدف الثاني أيضًا، هذه المرة من ركلة حرة لعبها نحو منطقة الجزاء وتابعها رحماني برأسه في المرمى «32».

وكانت الغلبة لنابولي في معظم أجواء المباراة، وبدا لاتسيو الذي تعادل في آخر مباراتين، متراجعًا على أرضه وبين جمهوره، وفشل في التسديد على مرمى منافسة طوال الدقائق التسعين، علمًا أنه أكمل الدقائق التسع الأخيرة من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين إثر طرد المهاجم الهولندي تاسلين نوسلين ببطاقة صفراء ثانية «81».

ووقع تدافع بين مدافع لاتسيو المونتينيجري آدم ماروتشيتش ومدافع نابولي البديل باسكال، أدى إلى طردهما «88».

وبعد الخسارة السادسة في الدوري، تجمد رصيد لاتسيو عند 24 نقطة في المركز التاسع.