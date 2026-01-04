بعد 61 يوما.. حكيمي أساسيّا

شارك أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أساسيًّا خلال مواجهة منتخب تنزانيا، الأحد، في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وعلى ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، دفع وليد الركراكي، مدرب «أسود الأطلس»، بحكيمي في الجهة اليمنى من دفاع الفريق المغربي بعد أن كان قد أشركه في مباراة زامبيا لنصف ساعة فقط.

وجاءت مشاركة حكيمي أساسيًّا بعد 61 يومًا على الإصابة التي تعرض لها في كاحله الأيسر، 4 نوفمبر 2025، في مباراة أمام بايرن ميونيخ الألماني.