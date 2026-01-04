يونايتد يفلت من كمين ليدز

انتزع فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 من مضيفه ليدز يونايتد في مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وتحمل المهاجم البرازيلي مهمة صناعة الفرص ليونايتد في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، وشكل تهديدًا مستمرًا قبل أن يسكت جماهير ملعب إيلاند رود الصاخبة بهدف التعادل الذي سجله في الشوط الثاني.

وأدى التعادل بين الغريمين إلى تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس مؤقتًا، بينما ظل ليدز في المركز 16.

فرض ليدز ضغطًا هجوميًا مبكرًا في شوط أول، لم يشهد سوى عدد قليل من الفرص الحقيقية، على الرغم من حدة اللعب.

وظن يونايتد أنه افتتح التسجيل عندما سدد كونيا كرة مباشرة في المرمى من مسافة بعيدة، لكن الهدف ألغي بداعي ⁠التسلل في بداية الهجمة.

وفي المقابل، أجبرت ضربة رأس من المدافع ليني يورو لوكاس بيري، حارس مرمى ليدز، على تصد رائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وافتتح ليدز التسجيل أخيرًا في الدقيقة 62 عندما مرر باسكال سترويك الكرة إلى آرونسون، الذي انفرد بالمرمى.

كان تأثير البديل جوشوا زيركزي فوريًا ليونايتد بعد لحظات من دخوله أرض الملعب، حيث مرر الكرة إلى كونيا، الذي انفرد بالمرمى، ليسدد البرازيلي الكرة من فوق بيري، ويعادل النتيجة في الدقيقة 65.

واستمرت الإثارة مع سعي الفريقين لتحقيق الفوز، وسدد كونيا كرة في القائم، وكاد زيركزي أن يصنع هدفًا آخر، لكن بنجامين سيسكو أهدر الفرصة بعدما سدد الكرة بعيدًا عن المرمى، ليكتفي الفريقان بنقطة واحدة في مباراة مثيرة وممتعة في يوركشاير.