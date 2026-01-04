نيوكاسل يعمق جراح بالاس.. وسندرلاند يعادل توتنام

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على ضيفه كريستال بالاس 2ـ0، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

أحرز برونو جيمارايش ومالك ثياو هدفي نيوكاسل عند الدقيقتين «71 و78» من المباراة التي جرت على ملعب سان جيمس بارك.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ 14، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية بأربع هزائم وتعادل في آخر خمس جولات.

وفي التوقيت نفسه، اكتفى توتنام هوتسبير بالتعادل 1ـ1 أمام ضيفه سندرلاند.

لم يحافظ الفريق اللندني على تقدمه بهدف بن ديفيز عند الدقيقة 30، حيث أدرك سندرلاند التعادل بهدف بريان بروبي في الدقيقة 80.

بهذا التعادل، يبقى توتنام، بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بالمركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يحل سندرلاند في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وفي مواجهة ثالثة، سقط إيفرتون بالخسارة 2ـ4 وسط جماهيره أمام برينتفورد.

سجَّل بيتو وثيرنو باري هدفي إيفرتون في الدقيقتين «66 و91»، بينما أحرز تياجو «هاتريك» وناثان كولينز أهداف الضيوف في الدقائق «11 و50 و51 و88».

بهذا الفوز الثمين، رفع برينتفورد رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد إيفرتون عند 28 نقطة في المركز الـ12.