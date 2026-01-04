المرة الخامسة.. المغرب إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

تخطى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم نظيره التنزاني بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليبلغ «أسود الأطلس» ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا، الأحد.

وتعد المرة الخامسة التي يتأهل فيها المنتخب المغربي إلى دور الثمانية في تاريخه، بعد نسخ 1998، 2004، 2017، 2021.

وتقمص إبراهيم دياز، لاعب المنتخب المغربي، دور البطولة، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد، بعدما تلقى تمريرة من أشرف حكيمي وضعته في مواجهة حسين مسارانجا الحارس التنزاني، وسدد الكرة في الشباك عند الدقيقة 64.

وسجل إسماعيل صيباري هدفا بضربة رأس من مسافة قريبة ‍مستغلا عرضية من كرة ثابتة نفذها الزلزولي ‍في الدقيقة 15، لكن مساعد الحكم رفع الراية معلنا حالة تسلل، وهو القرار ‍الذي أكدته مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وعانى المنتخب المغربي كثيرًا بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وأهدر العديد من الفرص، فيما كاد التنزانيون أن يهزوا الشباك مع انطلاقة الشوط الثاني عن طريق فيصل سالوم، لكن ياسين بونو، حارس المغرب، تصدى لتسديدته.

وكان حكيمي قريبًا من هز الشباك من ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 60 لكن الكرة ارتدت من العارضة.

وسجل المنتخب المغربي انتصاره الثامن مقابل انتصار وحيد لتنزانيا خلال مواجهات الفريقين تاريخيًا، التي غابت عنها نتيجة التعادل.

وينتظر المنتخب المغربي «المستضيف»، في ربع النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون وجنوب إفريقيا.