«قاتل» يحبط ليفربول

تعادل فريق ليفربول الأول لكرة القدم للجولة الثانية على التوالي مواصلًا نزيف النقاط بتعادل درامي خارج أرضه أمام فولهام بنتيجة 2ـ2، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

تقدم فولهام بهدف سجله هاري ويلسون في الدقيقة 17، ورد ليفربول بثنائية سجلها فلوريان فيرتز، وكودي جاكبو في الدقيقتين 57 و49.

وخطف الفريق اللندني نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل سجله هاريسون ريد عند الدقيقة 97.

وكانت مباراة ليفربول وفولهام تأجلت ربع ساعة عن موعدها الأصلي، بسبب حالة صحية طارئة لأحد المشجعين في المدرجات.

وتعادل ليفربول للجولة الثانية على التوالي بعد تعادل سلبي في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد، ليبقى في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

أما فولهام، فحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في خمس جولات متتالية، حقق خلالها ثلاثة انتصارات.