«هاتريك» جارسيا يقود الريال إلى اكتساح بيتيس

قاد جونزالو جارسيا، مهاجم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، فريقه إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه ريال بيتيس 5ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 20، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50، معززًا تقدم الريال.

وفي الدقيقة 56 سجَّل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد، لكن بيتيس سجَّل هدف تقليص الفارق عن طريق كوتشو هيرنانديز في الدقيقة 66.

وأكمل جارسيا ثلاثيته الشخصية «هاتريك» في الدقيقة 82، ثم سجَّل زميله فران جارسيا الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة متصدر الترتيب، الذي فاز أمس على غريمه التقليدي إسبانيول 2ـ0، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس.

وسيطر ريال مدريد على مجريات المباراة منذ البداية، وحاول تهديد مرمى ريال بيتيس مستعينًا بالثلاثي الهجومي فينسيوس ورودريجو والمهاجم جونزالو جارسيا، الذي حلَّ محل كيليان مبابي المصاب.

على الجانب الآخر، استعان بيتيس بالبرازيلي أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، ليشغل مركز الجناح الأيمن، حيث أراد الفريق الضيف تشكيل خطورة مبدئية على مرمى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد.