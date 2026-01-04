تصدر الهدافين.. دياز أول مغربي يسجل 4 مرات تواليا

اعتلى إبراهيم دياز، لاعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، صدارة هدافي بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها حاليًّا بلاده برصيد 4 أهداف.

وبات دياز، صاحب الـ26 عامًا، أول لاعب مغربي يسجل في أربع مباريات متتالية في بطولة أمم إفريقيا، كما أصبح ثاني لاعب مغربي يصل إلى الهدف الرابع في نسخة واحدة بعد يوسف المختاري في دورة تونس 2004.

وقاد دياز، الذي حصل على جائزة «رجل المباراة»، منتخب بلاده إلى انتصار صعب على تنزانيا في الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة «64» كفلت للمغرب بلوغ ربع نهائي البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.