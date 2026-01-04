بعد دعمها «العيون الساهرة».. آل الشيخ يشكر كابلات الرياض

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن دعم مجموعة كابلات الرياض في توفير موقع التصوير لفيلم «العيون الساهرة» يعكس روح المسؤولية الوطنية، ويسهم في تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ أعمال سينمائية سعودية نوعية.

وأعرب آل الشيخ عن تقديره لخالد القويز، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابلات الرياض، ومحمد بن سليمان السليم، عضو مجلس الإدارة، وسامي بن عبدالله السليمان، مدير عام الشؤون الإدارية بالمجموعة، على تعاونهم في توفير موقع التصوير للفيلم، الذي قال إنه يشكّل ركيزة أساسية في إنجاح هذا العمل الوطني.

ويُعد فيلم «العيون الساهرة» عملًا سينمائيًا مستوحى من قصة حقيقية مأخوذة من ملفات رجال مكافحة المخدرات في السعودية، ويهدف إلى تجسيد تضحياتهم ونقل جهودهم إلى الشاشة الكبيرة بأسلوب واقعي ومؤثر.

والفيلم من إخراج الأسترالي فيليب نويس «Phillip Noyce»، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السعودية، إلى جانب فريق إنتاج سعودي وعالمي، ضمن مشروع سينمائي يُنتظر أن يشكّل إضافة نوعية للمشهد السينمائي السعودي.