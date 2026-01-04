الأسود تعبر

عبر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم «أسود الأطلس» إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا بفوز صعب 1ـ0 على تنزانيا، وسجَّل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد، الأحد. (وكالات)