الأسود تعبر

2026.01.04 | 10:23 pm
عبر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم «أسود الأطلس» إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا بفوز صعب 1ـ0 على تنزانيا، وسجَّل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد، الأحد. (وكالات) الأسود تعبر

