أمم إفريقيا.. الإصابة تنهي مشوار أوناحي

أعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الأحد، انتهاء مشوار عز الدين أوناحي لاعب وسطه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بسبب تمزق في ربلة الساق اليسرى تعرض له في التدريبات.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي عقب التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على تنزانيا 0ـ1: «للأسف تعرض أوناحي إلى إصابة بتمزق في ربلة الساق في التدريبات السبت، ستبعده عن الملاعب بين خمسة أو ستة أسابيع وبالتالي انتهت البطولة بالنسبة له».

وأضاف: «هي إصابة سابقة تعرض لها مع فريقه جيرونا الإسباني، كانت صدمة بالنسبة للاعبين والمنتخب، نحن مستاؤون جدًا بفقداننا قائدًا فنيًا في الملعب وقائدًا في غرف الملابس، كانت أمسية صعبة خاصةً وأنه كان حريصًا على المشاركة معنا حتى نهاية البطولة».

وأضاف: «كانت أمسية البارحة صعبة، صدمنا من نتيجة تشخيص الإصابة، كان يبكي مثل الطفل الصغير وكان يتعين علينا اليوم أن نفوز من أجله، وهذا ما تحقق».

وفاجأ أوناحي الجميع بنزوله من الحافلة لدى وصول «أسود الأطلس» إلى ملعب الأمير مولاي عبدالله قبل أكثر من ساعتين من انطلاق المباراة ضد تنزانيا، مستعينًا بعكازين وواضعًا دعامة على مستوى قدمه اليسرى.