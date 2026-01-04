في الرمق الأخير.. تشيلسي يعادل سيتي

أحبط فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم جماهيره بالتعادل 1-1 مع ضيفه تشيلسي، الأحد، في قمة منافسات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستغل مانشستر سيتي تقدمه بهدف في الشوط الأول، سجله تيجاني ريندرز في الدقيقة 42 من المباراة التي جرت على ملعب «الاتحاد».

وخطف تشيلسي نقطة ثمينة بهدف في توقيت قاتل، سجله إنزو فرنانديز في الدقيقة 94.

وواصل مانشستر سيتي النزيف بعد تعادله أمام سندرلاند في الجولة الماضية، ليبقى رصيده 42 نقطة في المركز الثاني متفوقًا بفارق الأهداف عن أستون فيلا، ثالث الترتيب، بينما يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 48 نقطة.

أما تشيلسي الذي خاض المباراة تحت قيادة مدربه المؤقت كالوم مكفارلين الذي تولى المهمة بعد إقالة إنزو ماريسكا قبل أيام قليلة، فرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس.