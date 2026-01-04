روما لـ«الرياضية»: مصير سعود يُحسم نهاية الموسم

أكد لـ«الرياضية» فريدريك ماسارا، مدير نادي روما الرياضي، عدم وجود أي اهتمام من أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع سعود عبد الحميد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المُعار إلى لانس الفرنسي.

وجاء حديث ماسارا تعليقًا على تقارير تداولتها وسائل إعلام خلال الأيام الماضية، ربطت اللاعب بعدد من الأندية تمهيدًا لعودته إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل حاجتها إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وقال ماسارا في تصريحه لـ«الرياضية»: «لم نتلقَّ أي عروض أو مؤشرات اهتمام من الدوري السعودي، وكل ما تردد بهذا الشأن غير صحيح».

وعن موعد حسم مستقبل اللاعب في ظل غموض موقفه من العودة إلى روما بعد نهاية إعارته مع لانس، أوضح: «لن يتم اتخاذ أي قرار خلال يناير. مصير اللاعب والقرار الخاص به سيُحسمان بنهاية الموسم الجاري».