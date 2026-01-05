بعد 3 عقود الكاميرون ترد دين جنوب إفريقيا

انتظر المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم 30 عامًا ليثأر من نظيره الجنوب إفريقي بالفوز 2-1، الأحد على ملعب البريد في الرباط، ليتأهل على حسابه إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها حاليًا المغرب.

وتعد المواجهة الثانية بين المنتخبين في البطولة القارية الأعرق، حيث فازت جنوب إفريقيا في المباراة الأولى 3-0 وكان ذلك في افتتاح نسخة 1996.

وسجل ثنائية منتخب الأسود جونيرو تشامادو عند الدقيقة 34، وكرستيان كوفاني 47، فيما قلص كارلوس بايبا الفارق لـ«بافانا بافانا» عند الدقيقة 87.

وضرب المنتخب الكاميروني موعدًا في دور الـ8 مع المنتخب المغربي «المستضيف»، والذي تأهل إلى الدور ذاته بعد الفوز على تنزانيا 1ـ0. وذلك في 9 يناير الجاري على ملعب الأمير مولاي عبد الله.