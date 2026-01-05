مي والعوضي يؤجلان «شمشون ودليلة»

كشف لـ«الرياضية» المنتج المصري كريم السبكي عن تأجيل تصوير المشاهد المتبقية من فيلم «شمشون ودليلة»، الذي انطلق تصويره منتصف أكتوبر الماضي، ولم يتبقَ سوى أسبوع واحد للانتهاء منه.

وبيّن السبكي أن التأجيل جاء بناءً على طلب بطلي العمل، النجمين مي عمر وأحمد العوضي، نظرًا لانشغالهما بتصوير مسلسليهما الرمضانيين.

وأوضح السبكي قائلًا: «تقديرًا للنجمين، قررنا تأجيل التصوير إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حتى يتمكنا من إنهاء أعمالهما الدرامية والتفرغ الكامل لإكمال المشاهد المتبقية، والتي ستُصوَّر في إحدى الدول الأوروبية، ما يتطلب سفرهما خارج مصر، وهو ما لا يتناسب مع جدولهما الحالي».

وذكر أنه خلال فترة التأجيل، سيعاين المخرج المواقع الخارجية والاستقرار على الدولة التي ستستضيف التصوير.

ويُعد فيلم «شمشون ودليلة» أول تعاون سينمائي يجمع أحمد العوضي ومي عمر في مشوارهما الفني، وقد خُصص له ميزانية إنتاجية كبيرة لضمان خروجه بجودة عالية ومواصفات عالمية.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز، انتصار، محمود البزاوي، خالد الصاوي، وعصام السقا.

والعمل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر عرضه في دور السينما خلال موسم الصيف المقبل.