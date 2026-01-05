تاريخيّا.. نيجيريا لا تنكسر أمام موزمبيق

تبدو الأرقام في صالح المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم قبل مواجهة موزمبيق، الإثنين، في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب.

المنتخبان تقابلا في مختلف المسابقات 6 مرات، فازت نيجيريا في 5 وتعادلا مرة وحيدة.

وعلى مستوى بطولة كأس أمم إفريقيا التقيا مرة واحدة في نسخة أنجولا 2010 حيث فاز المنتخب النيجيري بثلاثية دون رد.

وتأهلت نيجيريا إلى دور الـ16 عقب تحقيق العلامة الكاملة، بعدما فازت في مبارياتها الثلاث بالمجموعة الثالثة على تنزانيا وتونس وأوغندا، محققة 9 نقاط.

ويسعى منتخب نيجيريا للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق أن أحرز كأس البطولة أعوام 1980 و1994 و2013.

وبما أن تأهل موزمبيق في الأساس يمكن القول بأنه مفاجأة، حتى ولو كان بين أفضل ثوالث عن المجموعات الست، فإن استمرار المفاجآت سيكون أكثر ما يقلق المالي إيريك تشيل مدرب نيجيريا حيال صدمة الخروج المبكر إن حدثت لاسيما بعد مشوار مثالي في دور المجموعات وتحقيق العلامة الكاملة.

ويحمل هذا الجيل من لاعبي نيجيريا مشاعر متناقضة لدى الأنصار والمشجعين، بين الإيمان بقدرتهم على صنع الفارق، عطفًا على ما تقدم من مستويات في هذه البطولة، وبين إحباط الفشل في التأهل للمونديال.

في المقابل، يدخل موزمبيق اللقاء دون ضغوط كبيرة، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور الـ16، وهو ما منح لاعبيه ثقة كبيرة وروحًا معنوية مرتفعة.

وصعد منتخب موزمبيق للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية للمرة الأولى، بعدما حل في المركز الثالث بترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، حيث خسر 0ـ1 أمام كوت ديفوار، و1ـ2 أمام الكاميرون، غير أنه حقق انتصارًا تاريخيًا 3ـ2 على الجابون، ليصبح هذا هو فوزه الأول في مسيرته بالبطولة، التي يشارك فيها للمرة السادسة.

ولا يكتفي المنتخب النيجيري المعروف بلقب «النسور» بالتفوق التاريخي، إذ يتفوق أيضًا على مستوى القيمة السوقية للفريقين، حيث تبلغ قيمة لاعبيه نحو 281.33 مليون يورو، مقابل 24.98 مليون يورو للاعبي موزمبيق.

ويتصدر فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق غلطة سراي، قائمة أعلى لاعبي نيجيريا قيمة سوقية بـ75 مليون يورو.

ويعد جيني كاتامو محترف سبورتنج لشبونة البرتغالي هو الأعلى قيمة في تشكيلة موزمبيق بـ15 مليون يورو.