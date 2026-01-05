من هو أكثر منتخب لعب بأسماء مختلفة في أمم إفريقيا؟

في قلب المغرب، وعلى إيقاع كأس أمم إفريقيا 2025، تروي البطولة قصة تدوير التشكيلات وذكاء المدربين، وسط تصدر المنتخب المصري الأول لكرة القدم والجزائري قائمة الأكثر استخدامًا للاعبين بـ26.

واستخدم المنتخبان جل قائمتيهما أكثر من الفرق الأخرى، ثم أتى بعدهما السودان بـ 25 لاعبًا، وكوت ديفوار ونيجيريا بـ24.

واستفاد المنتخب المصري كثيرًا من تأهله مبكرًا إلى الأدوار الإقصائية، بعد فوزه في أول مباراة على زيمبابوي بنتيجة 2ـ1، ثم على جنوب إفريقيا بنتيجة 1ـ0، ليضمن التأهل في صدارة مجموعته قبل لعب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات.

ونتيجة للتأهل المبكر إلى دور الـ16، لعب حسام حسن، مدرب مصر، بتشكيلة من اللاعبين البدلاء أمام أنجولا في الجولة الأخيرة من المجموعات، حين انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0ـ0.

وأراح حسام حسن أكثر من لاعب أساسي، على رأسهم محمد صلاح مهاجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، كما قرر إراحة الحارس الأساسي محمد الشناوي، ومعظم لاعبي الوسط بقيادة مروان عطية وتريزيجيه والبقية.

وشارك 26 لاعبًا في تشكيلات منتخب مصر في أول 3 مباريات بكأس أمم إفريقيا، حيث لعب كل من: ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد صلاح، حسام عبد المجيد، محمد الشناوي، محمد حمدي، مروان عطية، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد هاني، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، صلاح محسن، إمام عاشور، مهند لاشين، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، محمود صابر، محمد إسماعيل، محمد شحاتة.

في المقابل، تعامل فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر بالطريقة ذاتها، بعد ضمان التأهل المبكر بالفوز في المباراة الأولى على السودان بنتيجة 3ـ0، ثم الانتصار على بوركينا فاسو في الجولة الثانية بنتيجة 1ـ0، ليدفع بعدد كبير من البدلاء في المباراة الثالثة ضد غينيا الاستوائية، حين انتصر «محاربو الصحراء» بنتيجة 3ـ1.

وشارك في تشكيلات الجزائر خلال أول 3 مباريات 26 لاعبًا وهم: عيسى ماندي، ريان نوري، إبراهيم مازا، لوكا زيدان، رامي بنسبعيني، هشام بوداوي، محمد أمورة، بغداد بونجاح، إسماعيل بن ناصر، رفيق بلغالي، رياض محرز، فارس شايبي، زين الدين بلعيد، أنيس حاج موسى، رامز زيروقي، حميد عبديلي، ماندريا، منصف بكرار، محمد توجاي، سمير شرقي، يوسف عطال، مهدي دورفال، جون حادجام، أدم زرقان، إيلان كبال، وعادل بولبينة.

يذكر أن عيسى ماندي هو أكثر لاعبي الجزائر مشاركة حتى الآن بـ210 دقائق لعب، فيما شارك إيلان كيبال في 11 دقيقة حتى الآن بعد مرور مرحلة المجموعات.

واستخدم منتخبات المغرب، السنغال، الكاميرون وموزمبيق 23 لاعبًا.