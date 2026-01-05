مدرب الجزائر: نحترم الكونغو ولا نخافها

رفع البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، سقف الطموحات قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، الثلاثاء.

وأكد بيتكوفيتش في مؤتمر صحافي، الإثنين، أن «محاربي الصحراء» يرغبون في التأهل والبقاء في الرباط، وسيبذل كل جهده لتحقيق هذا الهدف، معتبرًا المباراة المقبلة محطة حاسمة في مسار الفريق داخل البطولة.

وأوضح بيتكوفيتش أن المنافس ليس سهلًا، فهو فريق قوي يمتلك العديد من الجوانب الإيجابية، إلا أن المنتخب الجزائري يمتلك طاقة كبيرة وإيجابية للتحرك على أرض الملعب، قائلًا :«المباراة صعبة ومنافسنا قوي، لكن لدينا الكثير من الطاقة الإيجابية. نحن سعداء بما قدمناه في دور المجموعات، لكن ذلك أصبح من الماضي، ولدينا الآن نقطة انطلاق جديدة أمام منافس قوي».

وأشار المدرب البوسني إلى أن العقليات هي العامل الأساسي لتحقيق الانتصارات، مضيفًا :«أعتقد أن فريقنا يملك العقلية اللازمة للفوز بالمباراة، وكل يوم نعمل على تأكيد قدراتنا، المباراة المقبلة دائمًا هي الأهم وتحمل رمزية كبيرة، والآن الدور على الكونغو فقط ولا أفكر سوى في هذه المباراة، كل لقاء هي نقطة انطلاق ولدينا الكثير لنظهره على أرض الملعب».

وعرّج بيتكوفيتش على التنافسية الكبيرة للبطولة وتساوي الفرص بين الفرق، مكملًا :«هذه البطولة تنافسية، وكل الحظوظ متوازنة، الفرق خرجت بفارق ضئيل من الأهداف، لذلك علينا التمتع بالمرونة واحترام المنافس لتحقيق الفوز، التركيز يجب أن يكون أولًا على أنفسنا، مع احترام الكونغو، الفريق الجماعي، لديه قدرات فردية مميزة في مختلف مراحل اللعب، وخطوط متلاحمة، ولا يستسلمون لمدة 90 دقيقة، هناك نقاط بإمكاننا استغلالها، وعلينا ألا نترك لهم الملعب ونتصرف بشكل أفضل منهم، الاحترام مهم في كرة القدم، لكن الخوف لا».

وعن الجانب التنظيمي للملاعب، والبنيات التحتية، على الرغم من الأمطار الأخيرة، تابع بيتكوفيتش :«الملاعب كانت جيدة على الرغم من الأمطار، والبنيات التحتية ممتازة ونحن سعداء بذلك».

وختم بيتكوفيتش تصريحاته بالإشارة إلى موقف اللاعب حجام، كاشفًا عن أنه لن يكون متاحًا خلال البطولة، وسيعود إلى ناديه لاستكمال مرحلة العلاج.