عبد العزيز بن سعود يتأهل إلى داكار 2027

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع A.S.O، عن فوز الأمير عبد العزيز بن سعود بن تركي، والملاح مشعل خلف الشمري، في برنامج «الجيل السعودي القادم» وتأهلهما رسميًا للمشاركة في رالي داكار 2027.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، تمكن الفائزان من حسم بطاقات التأهل بعد نجاحهما في اجتياز سلسلة من التقييمات والاختبارات الفنية والبدنية المكثفة، التي شملت تدريبات نظرية وعملية، واختبارات ميدانية تحاكي تحديات الراليات الصحراوية، وذلك بإشراف نخبة من خبراء رياضة المحركات.

وجاء هذا الإنجاز تتويجًا للمستويات التي قدمها المتأهلان طوال مراحل البرنامج، وبمتابعة مباشرة من السائق إيدو موسى، في خطوة تعكس نجاح البرنامج في إعداد كوادر وطنية قادرة على تمثيل السعودية في كبرى البطولات العالمية.

وبهذه المناسبة، أكد الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب والفتيات المهتمين برياضة الراليات لصقل مواهبهم، وفتح آفاق أوسع أمامهم للوصول إلى المستويات الاحترافية. قائلًا: «نؤمن بأهمية دعم متسابقينا وتمكينهم ليكونوا خير من يمثل السعودية في المحافل الدولية، وما يقدمه هذا البرنامج الذي يُعدُّ خطوة أولى في مسار بناء منظومة مستدامة تُسهم في صناعة أبطال المستقبل، أهنئ كافة المشاركين على ما قدموه، متمنيًا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ، إذ ستبقى الفرص متاحة أمامهم، في إطار التزامنا بمواصلة دعمهم وتمكينهم خلال المراحل المقبلة».

من جهته بيّن الأمير عبد العزيز بن سعود، أن الوصول إلى هذا المستوى يُجسد حجم العمل والجهد المبذول طوال فترة البرنامج، متابعًا: «نجحنا في أن نكون عند مستوى التحدي، وبما يليق بتحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع ـ بمشيئة الله ـ إلى المشاركة في رالي داكار 2027 بمستوى يتناسب مع مكانة هذا الحدث العالمي، فالبرنامج يمثل لنا فرصة ذهبية حقيقية، والوعد في داكار 2027».