«سودانية» تنقل حوار «الرياضية»

نقلت صحيفة «كل الألعاب» السودانية، حوار الغاني كواسي أبياه مدرب المنتخب السوداني الأول لكرة القدم، الذي نشر عبر موقع صحيفة «الرياضية»، بعد وداع بطولة كاس أمم إفريقيا الجارية منافساتها في المغرب حاليًا.

وأفردت الصحيفة، الحوار الذي أجرته محررة «الرياضية» أمل إسماعيل، وجاء عنوانه الرئيس «كواسي أبياه: لاعبو السودان قدموا أفضل ما عندهم وكسبوا احترام الجميع».

وحمل العنوان الفرعي للمدرب الذي خسر من منتخب السنغال في دو رالـ16 بنتيجة 1ـ3، «سر النجاح فهم اللاعبين لفلسفتي والثقة بي كأب قبل أن أكون مدربًا».

وجاء عنوان أخر على لسان المدرب الذي أقصى منتخب بلاده في التصفيات مع السودان، وقال:« هناك لاعبون تطورت مستوياتهم مثل جوباك ومازن.. وجميع مراكز المنتخب تحتاج إلى تدعيم».

وحملت الصفحة الورقية التي تم نشرها، ثلاث لقطات لمشاركة «صقور الجديان» في البطولة الإفريقية، منها فرحتين، الأولى للهدف الذي سجل أمام السنغال، والثانية في إحدى مباريات دور المجموعات.