برشلونة يستعيد أراوخو قبل سوبر جدة

استعاد نادي برشلونة الإسباني، خدمات الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، الذي غاب عنه لأسابيع عديدة بسبب مشكلات نفسية، على أن يسافر الإثنين مع البعثة المتوجهة إلى جدة ، للمشاركة في كأس السوبر، وذلك وفقًا لما أعلنه بطل «لا ليجا».

وتغيّب الأوروجوياني عن صفوف برشلونة منذ 25 نوفمبر الماضي، عندما خسر أمام تشيلسي الإنجليزي 0ـ3 خارج الديار في مواجهة تعرّض خلالها للطرد.

وحسبما أوضحته الصحافة الكاتالونية، طلب أراوخو فترة راحة حفاظًا على صحته النفسية، وذلك بعد تعرضه لانتقادات شديدة إثر حالة الطرد هذه.

وعاود اللاعب التدريبات الأسبوع الماضي، لكن الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق، لم يدرجه ضمن قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول في الديربي الذي حسمه برشلونة 2ـ0 السبت الماضي، محافظًا بذلك على صدارته.

ولن يفتقد برشلونة مع عودة أراوخو، سوى لجافي متوسط ميدانه، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، بداعي الإصابة.

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيك بلباو الأربعاء المقبل، في نصف النهائي الأول لكأس السوبر، على أن يجمع نصف النهائي الآخر بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو، علمًا أن المباراة النهائية ستلعب الأحد.