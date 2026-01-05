الرئيسية / الصورة .. قصة

حضور مبكر

2026.01.05 | 04:35 pm
حضر لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مبكرًا، ظهر الإثنين، وذلك استعدادًا لفتح ملف مواجهتهم أمام النجمة، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
