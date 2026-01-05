«تيليجراف»: جلاسنر يتقدم مرشحي «الشياطين»

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، النمساوي أوليفر جلاسنر، على رأس قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي روبن أموريم المقال، وذلك وفق ما كشفته صحيفة «تيليجراف» البريطانية، الإثنين.

وأوضح تقرير الصحيفة أن الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب مرسيليا الفرنسي، والألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، يحضران أيضًا في قائمة إدارة «الشياطين الحمر».

وأعلنت مصادر قنوات «سكاي سبورتس» البريطانية عن اجتماع بين أموريم، وجيسون ويلكوكس، المدير الرياضي للنادي، الجمعة الماضي، أشعل فتيل قرار الإقالة، الصادر الإثنين.

ودار الاجتماع بعد لقاء مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون واندررز، في أولد ترافورد، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي، حول تطور الفريق المحتمل، إلا أن المصادر ذاتها أكدت غضب أموريم من ويلكوكس، في اللحظة التي تطرق فيها لرسمه الفني «3-4-3».

وأثار أموريم الجدل حول وضعيته داخل النادي، ومدى دعم إدارة ناديه السابق له، في المؤتمر الصحافي الذي سبق لقاء ليدز، الأحد، حينما رفض الإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية تمسكه برسمه الفني.

وأعقب أموريم في المؤتمر الصحافي الذي تلى المباراة، أن هناك من يقوم بتغذية وسائل الإعلام بمعلومات منتقاة، مبينًا في الوقت ذاته وجوب التعامل معه كمدير فني للنادي، وليس مدربًا للفريق الأول قائلًا: «لاحظت أن هناك الكثير من المعلومات المنتقاة التي يتم ترويجها، جئت إلى هنا لأكون المدير الفني لمانشستر يونايتد، لا مدرب مانشستر يونايتد. ربما اسمي ليس توخيل، ولا كونتي، ولا مورينيو، لكني المدير الفني لمانشستر يونايتد».

ولعب مانشستر يونايتد 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، انتصر في 8 منها، ويقبع في المركز السادس برصيد 31 نقطة، خلف المتصدر أرسنال بـ17 نقطة، ومتخلفًا عن المركز الرابع، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بثلاث نقاط.