صلاح يتخطى مدرب مصر.. ويستهدف رقمه التهديفي

يجتاز المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، مواطنه حسام حسن، مدرب منتخب بلاده، ويصل إلى المركز الرابع في ترتيب مشاركات «الفراعنة»، على صعيد كأس الأمم الإفريقية، بدخوله التشكيل الأساسي الذي يواجه بنين، الإثنين، لحساب ثمن نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025».

وأعلن حسام عن التشكيل قبل أكثر من ساعة على انطلاق المباراة، وشهد حضور صلاح، قائد المنتخب.

وترفع المباراة عدد مشاركات «مو صلاح» في كأس الأمم إلى 22، ليتخطى مدربه الذي لعب 21 مرة في البطولة.

ويتصدر المعتزل أحمد حسن ترتيب مشاركات المصريين في المعترك الإفريقي بـ 32 مباراة، ويليه عصام الحضري، نجم حراسة المرمى السابق، بواقع 28 لقاء.

ويأتي خلفهما محمود حسن «تريزيجيه»، جناح المنتخب الحالي، الذي اختير أيضًا ضمن تشكيل مواجهة بنين، ما سيرفع عدد مشاركاته في البطولة من 23 إلى 24 مباراة.

ويتساوى بعده المعتزلان عبد الظاهر السقا وأحمد فتحي بـ 22 مباراة لكل منهما، ومعهما صلاح باحتساب مشاركته أمام بنين، ويليهم حسام حسن.

ويحتاج لاعب ليفربول إلى تسجيل هدفين، حتى يعادل حصيلة أهداف مدربه في كأس الأمم.

وسجّل صلاح 9 أهداف مقابل 11 لحسام، أفضل هدّافي مصر دوليًا على مر العصور وثاني هدّافيها في أمم إفريقيا بعد الراحل حسن الشاذلي، الذي يملك 12 هدفًا.