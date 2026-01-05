دورتموند يرفض صفقات الشتاء

رفض نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، إبرام أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي للصحافيين، الإثنين: «كنا نبرم صفقات عديدة خلال الأعوام الأخيرة بسبب الإصابات، ولكن الوضع مختلف هذا العام».

وكانت آخر مرة لم يضم فيها دورتموند أي لاعب في يناير قبل أربعة أعوام. ومنذ ذلك الحين، تعاقد مع عدة ركائز أساسية حاليًا، مثل دانييل سفينسون، ويوليان رايرسون، خلال فترة الانتقالات الشتوية، إضافة إلى إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الحالي.

واستبعد دورتموند بالفعل التعاقد مع بديل لباسكال جروس، الذي عاد مجددًا إلى برايتون الإنجليزي، وبخلاف إعارة كول كامبل إلى هوفنهايم، هناك اتجاه أيضًا لإعارة بوليان دورانفيل.

لم ينجح دورانفيل «19 عامًا» الذي انضم إلى دورتموند قبل ثلاثة أعوام، قادمًا من أندرلخت البلجيكي، في إثبات جدارته بسبب كثرة الإصابات.