تشيلسي يقترب من روسينيور

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من تعيين مواطنه ليام روسينيور مدربًا لفريقه الأول لكرة القدم، خلفًا للإيطالي المقال إنزو ماريسكا، بعد لقاء تم مع المديرين الرياضيين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتشير التقارير إلى أن روسينيور «41 عامًا»، مدرب ستراسبورج الفرنسي، سافر إلى لندن للقاء بول وينستانلي، ولورانس ستيوارت، إذ يسعى تشيلسي لتعيين خليفة لماريسكا، الذي غادر النادي، الخميس.

ويُعدّ المدرب السابق لهال سيتي المرشح الأبرز لتولي منصب المدرب الدائم الرابع لتشيلسي منذ استحواذ شركة بلوكو، المالكة أيضًا لستراسبورج، عليه في عام 2022.

وبعد تعادل تشيلسي خارج أرضه أمام مانشستر سيتي 1ـ1، الأحد، صرّح المدرب الموقت كالوم ماكفارلاين أنه يتوقع قيادة تدريبات الفريق الأول، الإثنين، لكن مهماته لن تتجاوز ذلك.

وارتفعت اسهم المدرب روسينيور، الذي قاد ستراسبورج لاحتلال المركز السابع في الموسم الماضي، أبرز المرشحين لتولي تدريب تشيلسي بعد انفصاله عن ماريسكا في رأس السنة.

ولم يكن تشيلسي راضيًا عن التقارير التي أفادت أن ماريسكا قد تحدث مع مانشستر سيتي حول إمكانية خلافة الإسباني بيب جوارديولا في نهاية الموسم، وسط تكهنات بأنه حاول استخدام هذا الانتقال المحتمل ورقة ضغط في مفاوضات تمديد عقده.

كما نشب خلاف حول مدى صلاحية ماريسكا في تجاهل نصائح الطاقم الطبي عند إعادة اللاعبين إلى الفريق بعد الإصابة.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يعمل روسينيور في ظل ظروف مماثلة، حيث تقع مسؤولية العديد من القضايا، مثل استقطاب اللاعبين، إلى حد كبير على عاتق فريق المديرين الرياضيين المكون من خمسة أفراد في النادي.

وقد جمع تشيلسي تشكيلة كبيرة من اللاعبين الشباب ذوي الخبرة المحدودة على أعلى المستويات، ويبدو أن ماريسكا غير راضٍ عن حجم التغييرات التي طرأت على التشكيلة.

وحقق روسينيور قدرًا من النجاح مع فريق شاب مماثل في ستراسبورج، وقاده إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة «كونفرنيس ليج».

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في الدوري برصيد 31 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة عن أرسنال المتصدر.