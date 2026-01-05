مجددا.. الوقت الإضافي يمنح المصريين التأهل الـ 11

تأهَّل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عبر الوقت الإضافي، للمرة الثالثة تاريخيًا في كأس الأمم الإفريقية، مواصلًا طريقه إلى ربع نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025»، بإسقاط نظيره البنيني 3ـ1، مساء الإثنين، لحساب دور الـ 16 على ملعب أدرار في مدينة أغادير.

واحتاج منتخب مصر إلى الوقت الإضافي حتى يعبر منافسه، الذي فرض عليه التعادل 1ـ1 خلال الزمن الأصلي للقاء.

وبعد شوط أول سلبي، تقدّم المصريون بهدف سجّله مروان عطية، لاعب الوسط، في الدقيقة 69.

واستطاع المنتخب البنيني إدراك التعادل عن طريق الجناح البديل جوديل دوسو في الدقيقة 83.

وتسبب هدف دوسو في تمديد اللقاء إلى وقت إضافي من شوطين مجموعهما 30 دقيقة لفض الاشتباك، وتحديد هوية المتأهل إلى ربع النهائي.

وفي الدقيقة 97، السابعة من الشوط الإضافي الأول، تقدّمت مصر مجددًا عن طريق المدافع ياسر إبراهيم.

واستغلالًا للمساحات التي تركها مدافعو بنين المتقدمون بحثًا عن التعادل، أمّن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، بطاقة العبور بهدف ثالث سجّله في رابع دقائق الوقت البديل من الشوط الإضافي الثاني «120+4».

وسبق لمصر التأهل مرتين عن طريق الوقت الإضافي، الأولى أمام الكاميرون في ربع نهائي 2010 بالفوز 3ـ1، والأخرى أمام المغرب لحساب الدور ذاته من نسخة 2021 بالانتصار 2ـ1.

في حين خسر المصريون خلال الوقت الإضافي مرة واحدة عام 1970 أمام السودان بنتيجة 1ـ2 لحساب نصف النهائي.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي في آخر ست مباريات إقصائية له ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ووصل «الفراعنة» إلى «الإضافي» في الأدوار الإقصائية الأربعة من نسخة 2021، التي خسروا موقعتها النهائية، كما تمددت إليه مباراتهم الوحيدة ضمن مراحل خروج المغلوب من النسخة التالية، وكذلك أولى لقاءاتهم في المراحل ذاتها من البطولة الجارية.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي للمرة الـ 11 تاريخيًا منذ اعتماد هذا الدور في كأس إفريقيا عام 1992.

وفي ربع النهائي، سيتواجه، السبت المقبل، مع الفائز من مباراة الثلاثاء بين المنتخبين الإيفواري والبوركيني، ضمن دور الـ 16.