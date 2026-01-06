برشلونة يعيد كانسيلو بـ 5 ملايين

وافق نادي برشلونة الإسباني على دفع خمسة ملايين يورو من جملة الرواتب المتبقية للبرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لفريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد الاتفاق على إعارته في فترة الانتقالات الشتوية وحتى يونيو المقبل.

وكانت مصادر خاصة بـ«الرياضية» كشفت الإثنين عن تلقي نادي الهلال عرضًا رسميًا من برشلونة لاستعارة خدمات كانسيلو، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، على أن تتضح ملامح الصفقة بشكل أكبر خلال اليومين المقبلين.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية فقد توصل الناديان لاتفاق بشأن رواتب اللاعب التي تقدر بـ 15 مليون يورو سنويًا، وتبقى فقط مرحلة إرسال الأوراق وتوقيعها.

وأضافت أن على نادي برشلونة إسقاط اسم قلب الدفاع الدنماركي أندرياس كريستنسن من قائمته بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب أربعة أشهر حتى يتسنى له قيد كانسيلو.

وتترقب إدارة النادي الكاتالوني انخراط كانسيلو في تدريبات الفريق الجماعية، أثناء مشاركته في بطولة كأس السوبر، الجارية في جدة حاليًا، من أجل الاندماج مع اللاعبين أو الانتظار حتى العودة إلى برشلونة.