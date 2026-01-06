2.79 مليون دولار.. جوائز بطولة أستراليا الجديدة

يتنافس لاعبو التنس العام الجاري في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب على مجموع جوائز مالية قياسية، بعد أن أعلن المنظمون، الثلاثاء، زيادة بنسبة 16 في المئة على الرزمة الإجمالية، لتصل إلى 75 مليون دولار.

وأوضح كريج تايلي، مدير البطولة، أنَّ هذه الخطوة تعكس التزام رابطة كرة المضرب في أستراليا بدعم مسيرة اللاعبين على كافة المستويات، من النجوم الصاعدين إلى أبطال الـ «جراند سلام»، مضيفًا: «من زيادة جوائز التأهل بنسبة 55 في المئة منذ 2023 إلى تحسين امتيازات اللاعبين، نحن نضمن أن يكون التنس الاحترافي مستدامًا لجميع المشاركين، بدعم اللاعبين على كل المستويات، نبني مخزونًا أعمق من المواهب وقصصًا أكثر جذبًا للجماهير».

وينال الفائز في مسابقتي فردي الرجال والسيدات جائزة مالية قدرها 2.79 مليون دولار، بزيادة 19 في المئة عن العام الماضي، فيما سيحصل اللاعبون الذين يخرجون من الدور الأول على 100.750 دولار، وأولئك الذين يودّعون الدور التأهيلي الأول ينالون على 27.200 دولار.

وتنطلق البطولة في «ملبورن بارك» 18 يناير الجاري، إذ يسعى الإيطالي يانيك سينر والأمريكية ماديسون كيز إلى الدفاع عن لقبهما.