كأس آسيا.. فيتنام تكسب الأردن بهدفين

تغلب منتخب فيتنام تحت 23 عامًا لكرة القدم على نظيره الأردني 2ـ0، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري.

وسجَّل نجوين دينه باك من ركلة جزاء «15»، ونجوين هيو مينه «42» هدفي الفوز لفيتنام.

بادر منتخب فيتنام لفرض سيطرته على وسط الملعب ومحاولة الانطلاق في هجمات لتهديد مرمى الأردن، وسنحت له فرصة في الدقيقة الثانية بعدما أطلق كوات فان كانج تسديدة من مسافة بعيدة أبعدها الحارس عبد الرحمن طلالقة إلى ركلة ركنية.

وتواصلت الأفضلية الفيتنامية، حيث انطلق فام لاي دوك في هجمة سريعة ومرَّر الكرة إلى فام مينه فوك، ليسدد من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الأردني نجح في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية «9».

وكانت أبرز محاولات الأردن عندما تسلم عودة فاخوري الكرة داخل المنطقة وسدَّد محاولة ارتدت من المدافع ووصلت أمام سيف سليمان على قوس منطقة الجزاء ليطلق تسديدة ذهبت خارج الخشبات الثلاث «68».