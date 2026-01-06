محرز يتخطى ماجر ويتزعم مشاركات الجزائريين تاريخيًا

يمنح ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025» الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، زعامة ترتيب مشاركات لاعبي بلاده تاريخيًا في البطولة القارية.

واختير محرز ضمن التشكيل الأساسي لـ «محاربي الصحراء» في مواجهة الكونغو الديمقراطية، مساء الثلاثاء، لحساب دور الـ 16 من كأس الأمم.

وبمجرد انطلاق المباراة، سيصل الجناح الأهلاوي إلى 23 مشاركة في المجمل على صعيد أمم إفريقيا، بينها ثلاثة لقاءات خلال النسخة الجارية.

وقبل هذه النسخة، لعب محرز في أمم إفريقيا أربع مباريات عام 2015، وثلاث خلال 2017، وسبع في 2019، وست بالمناصفة بين البطولتين الماضيتين.

وسيتقاسم اللاعب الرقم القياسي لمشاركات الجزائريين مع زميله عيسى ماندي، قلب الدفاع، الذي اختير أيضًا ضمن التشكيل.

وسيتخطى اللاعبان مواطنهما رابح ماجر، النجم السابق، الذي شارك في 22 مباراة ضمن بطولة كأس الأمم.

ويعتلي محرز صدارة هدافي الجزائريين في البطولة بتسعة أهداف، متقدمًا على زميله الحالي بغداد بونجاح، والراحل جمال مناد، والأخضر بلومي، النجم السابق، المتساويين بخمسة أهداف لكل منهم.