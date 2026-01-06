جارسيا: ليس أمامنا إلا الفوز

أكد الإسباني خوان جارسيا، حارس مرمى فريق برشلونة الأول لكرة القدم، صعوبة المواجهة مع أتلتيك بلباو، فيما تمنّى تمثيل منتخب بلاده.

ويتواجه برشلونة وبلباو، الأربعاء، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن المباراة، شدد جارسيا في حضور مدربه الألماني هانسي فليك: «الهدف الذي نبحث عنه في لقاء الغد هو الفوز، ولا شيء سواه، نعرف جيدًا أن المواجهة صعبة، لكن سنتجاوزها بتكاتف جميع اللاعبين».

وأشار الحارس، صاحب الـ 24 عامًا، إلى اهتمامه بمساعدة فريقه، وتقديم أفضل من أجل الإسهام في تحقيق الانتصار. وتحدث عن تعلمه من زملائه حراس المرمى الأكبر منه عمرًا، متطلعًا إلى تحسين مستواه مع كل مباراة، وتمثيل منتخب بلاده الأول.

ويلتقي الفائز من مباراة الأربعاء مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الخميس، على الملعب ذاته، الذي يحتضن النهائي، الأحد.