ديوكوفيتش ينسحب من أديلايد

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف الأول عالميًا سابقًا، الإثنين، من دورة أديلايد لكرة المضرب «250 نقطة» التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، حيث يسعى للتتويج بلقبه الـ 11، ورفع غلته في «الجراند سلام» إلى 25 لقبًا.

وكتب ديوكوفيتش «38 عامًا» عبر حسابه على «إنستجرام»: «إلى جميع جماهيري في أديلايد، للأسف لست جاهزًا بدنيًا بعد للمشاركة. أركّز الآن على تحضيراتي لبطولة أستراليا المفتوحة».

وسبق لديوكوفيتش، المصنف رابعًا عالميًا، أن فاز بلقب أديلايد، التي تنطلق الإثنين المقبل، مرتين في مسيرته «2007 و2023».

وباستثناء 2017، حين غاب للإصابة، أحرز ديوكوفيتش لقبًا واحدًا على الأقل في البطولات الأربع الكبرى بين 2010 و2023.

ويعود آخر ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2023، ومذاك تقاسم الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميًا، ووصيفه الإيطالي يانيك سينر، الألقاب الثمانية الكبرى على مدار الموسم.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة، التي تُوِّج ديوكوفيتش بلقبها عشر مرات، في 18 يناير الجاري، علما أن اللاعب الصربي كان قد ودّع النسخة الماضية من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف.